Фестиваль в Хабаровске планируют назвать в честь Валерия Халилова

Посвятить ему "Амурские волны" предлагают уже в следующем году

Международный фестиваль военных оркестров «Амурские волны», который проводят в дальневосточной столице, краевые власти планируют назвать в честь дирижера Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе над Чёрным морем. Посвятить событие его основателю предлагают уже в 2017 году.

«Мы планируем назвать «Амурские волны» в честь Валерия Халилова. Когда в город вернётся губернатор, мы обговорим с ним это. Но идея такая есть. Если её одобрят, назовем фестиваль в уже в 2017 году», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель председателя правительства края Александр Федосов.

Как писало агентство, главный военный дирижёр России, основатель международного фестиваля «Амурские волны» в Хабаровске Валерий Халилов погиб в авиакатастрофе Ту-154 над Чёрным морем. Его имя значится в списке жертв трагедии.

Проводить в дальневосточной столице международный фестиваль военных оркестров Валерий Халилов предложил в 2009 году. Власти эту идею поддержали — в 2012 году событие впервые организовали на главных улицах и площадях Хабаровска.

В ноябре 2013 года фестиваль завоевал Гран-при в номинации «Лучший день города» в рамках всероссийской премии «Грани театра масс». Через два года география «Амурских волн» расширилась — три военных оркестра выступили в Комсомольске-на-Амуре. В 2016 году мероприятие провели в пятый раз, наряду с лучшими профильными музыкальными коллективами страны участие в нём приняли мастера из Монголии, Китая, Казахстана и Республики Сингапур. «Амурские волны» успели стать настоящей визитной карточкой Хабаровска. Фестиваль известен как в России, так и в мире. На приглашения из краевого центра охотно откликается большое количество иностранных военных музыкальных коллективов.

Сегодня хабаровские военные музыканты и дирижёры почтили память Валерия Халилова. Они зажгли лампады и возложили цветы у его портрета на площади Славы — центральной площадке выступлений главного военного дирижёра России в дальневосточной столице. Соболезнования в связи с трагедией над Чёрным морем и со смертью Халилова выразил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Также агентство писало, что на борту разбившегося самолёта находился офицер из Хабаровска Александр Ваганов. Он работал в наградном отделе управления кадров ВВО. По предположительным данным, он вылетел в Сирию, чтобы представить к награде отличившихся военнослужащих-дальневосточников. По другой версии, 46-летний подполковник мог сопровождать представителей ансамбля песни и пляски Восточного военного округа.