В Хабаровском крае полицейский помог за взятку "сдать на права"

В Хабаровском крае бывший полицейский получил срок за получение взятки и фальсификацию документов. Его приговорил Верхнебуреинский районный суд.

Известно, что фигурантом уголовного дела страж закона стал после того, как вскрылся факт махинации в книге протоколов о сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами. Как выяснилось в ходе расследования, государственный инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД по Верхнебуреинскому районе с целью личного обогащения получил за незаконные действия через посредника 35 тысяч рублей. Взамен он проставил в экзаменационных листах и книге протоколов отметки о сдаче экзаменов двумя местными жителями. При этом фактическую проверку знаний как теоретической, так и практической части, люди не проходили.

Как уточнили в пресс-службе управления МВД по Хабаровскому краю, за получение взятки и служебный подлог суд приговорил бывшего сотрудника полиции к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Правда, это наказание назначено условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. По решению суда мужчина выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей. Также осуждённый лишился этот же период времени права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью.