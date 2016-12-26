Акцию в память о погибших в катастрофе Ту-154 проведут в Хабаровске

Траурную акцию в память о погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем проведут в краевой столице. Любой желающий сможет зажечь свечи и возложить цветы к памятнику штурмовику Су-7Б на остановке «Портовая».

«Мы выбрали это место для проведения акции, потому что разбившийся лайнер принадлежал министерству оборону. Будет символично, если это произойдёт у памятника военному самолёту. Хотим почтить память погибших в Ту-154 минутой молчания, возложить цветы, зажечь свечи», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» Евгений Солоненко.

Акция начнётся в 19:00, участие в ней помимо обычных горожан также примут депутаты краевой Законодательной Думы, активисты молодёжных общественных организаций, Молодёжной палаты, политических партий.

«Это — траурное, а не политическое мероприятие, дело не в пиаре, главное — почтить память погибших», — отметил Евгений Солоненко.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на борту разбившегося Ту-154 был офицер из краевой столицы Александр Ваганов, а также основатель международного фестиваля военных оркестров «Амурские волны» Валерий Халилов. Мероприятия успели стать настоящей визитной карточкой Хабаровска. Событие известно как в России, так и в мире. На приглашения из краевого центра охотно откликается большое количество иностранных военных музыкальных коллективов.

Соболезнования в связи с трагедией над Чёрным морем и со смертью Валерия Халилова выразил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. А военные музыканты и дирижёры почтили память основателя международного фестиваля военных оркестров «Амурские волны», возложив цветы на площади Славы — центральной площадке выступлений главного военного дирижёра России в дальневосточной столице.

Самолёт, принадлежавший министерству обороны России, должен был доставить пассажиров на авиабазу в Хмеймим в Сирии. Воздушное судно с 92 пассажирами исчезло с диспетчерских радаров через несколько минут после вылета из Адлера. Обломки нашли в полутора километрах от побережья моря в районе Сочи, на глубине от 50 до 70 метров.

Агентство также сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с авиакатастрофой Ту-154 над Чёрным морем. Сегодня, 26 декабря, на всей территории страны будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и передачи.