В катастрофе Ту-154 погиб офицер из Хабаровска

По одной из версий, он летел в Сирию, чтобы наградить военнослужащих-дальневосточников

Среди пассажиров, находившихся на борту разбившегося самолёта Ту-154, был хабаровчанин. Офицер Александр Ваганов работал в наградном отделе управления кадров ВВО. По предположительным данным, он вылетел в Сирию, чтобы представить к награде отличившихся военнослужащих-дальневосточников. По другой версии, 46-летний подполковник мог сопровождать представителей ансамбля песни и пляски Восточного военного округа.

«Увидел знакомую фамилию и сначала не поверил, так как рядом стояли другие инициалы, — рассказал газете «Амурская правда» один из друзей погибшего военнослужащего. — Я знал, что Саша служит в штабе Восточного военного округа. Поэтому стал звонить выпускникам ДВОКУ в Москву, Петербург, Хабаровск. Мы до последнего надеялись, что это другой человек, Сашин однофамилец. Через некоторое время информацию подтвердили родственники и близкие друзья».

В Хабаровске у офицера остались жена и две дочерей. Его семья живёт в дальневосточной столице.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на борту разбившегося Ту-154 был также основатель международного фестиваля военных оркестров «Амурские волны» Валерий Халилов. Мероприятия успели стать настоящей визитной карточкой Хабаровска. Событие известно как в России, так и в мире. На приглашения из краевого центра охотно откликается большое количество иностранных военных музыкальных коллективов.

Соболезнование в связи с трагедией над Чёрным морем и со смертью Валерия Халилова выразил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. А военные музыканты и дирижёры почтили память основателя международного фестиваля военных оркестров «Амурские волны», возложив цветы на площади Славы — центральной площадке выступлений главного военного дирижёра России в дальневосточной столице.

Самолёт, принадлежавший министерству обороны России, должен был доставить пассажиров на авиабазу в Хмеймим в Сирии. Воздушное судно с 92 пассажирами исчезло с диспетчерских радаров через несколько минут после вылета из Адлера. Обломки нашли в полутора километрах от побережья моря в районе Сочи, на глубине от 50 до 70 метров.

Агентство также сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с авиакатастрофой Ту-154 над Чёрным морем. Сегодня, 26 декабря, на всей территории страны будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, учреждениям культуры и телерадиокомпании рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и передачи.