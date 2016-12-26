Бывшему главврачу Совгаванской больницы дали "условку" за халатность

В Хабаровском крае перед судом предстал бывший главный врач Советско-Гаванской районной больницы. Медика признали виновным в халатности, из-за которой погиб пациент.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в ночь на 15 июня 2015 года в учреждении разгорелся пожар. Вспыхнуло помещение одноэтажного строения, которое раньше использовали в качестве подсобного корпуса. Охранница, которая дежурила в основном здании, узнала о возгорании только от пожарных. К приезду огнеборцев пламя охватило почти всю площадь. Чтобы подобраться к огню, пожарным пришлось проделывать бензорезом новый проход.

В результате происшествия погиб 40-летний пациент больницы. Мужчину доставили в учреждение после того, как его на пешеходном переходе сбил автомобиль. С тяжелейшей черепно-мозговой травмой совгаванца определили в реанимационное отделение. Там он находился около недели, а затем его перевели в хирургию, где позднее и произошёл пожар. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность», которое передали в суд в марте этого года.

В суде установлено, что в больнице выявили многочисленные нарушения техники пожарной безопасности. В учреждении не было датчиков пожарной сигнализации, стволов и вентилей в пожарных кранах, воды в водопроводной системе, индивидуальных средств защиты органов дыхания и других необходимых приспособлений. С 2011 года главврача два раза привлекали к административной ответственности, чтобы руководство учреждения устранило нарушения.

По уголовному делу проводились пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, правоохранители допросили больше 50 граждан, в том числе работников и пациентов больницы. В адрес нового главного врача Советско-Гаванской районной больницы внесли представление о незамедлительном устранении выявленных нарушений. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, бывший руководитель получил два года лишения свободы условно.