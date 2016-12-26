Причины пожара на электростанции в посёлке Нелькан выяснит прокуратура

Прокуратура Аяно-Майского района Хабаровского края начала проверку в связи с пожаром на дизельной электростанции. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», огонь разгорелся вчера утром, 25 декабря, и полностью обесточил посёлок Нелькан. Стихия уничтожила все пять генераторов, которые обеспечивали электроснабжение населённого пункта. Без света остались 220 жилых домов, где проживают 840 человек, а также социальные объекты.

Прокурор муниципального района встретился с населением и провёл приём граждан. В ходе проверки ведомство даст оценку исполнения требований законодательства в сфере пожарной безопасности и надлежащего предоставления коммунальных услуг гражданам. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, в населённом пункте ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее агентство сообщало, что на помощь жителям Нелькана, оказавшимся без электричества, отправился вертолёт Ми-8 со спасателями на борту. Судно доставило пять дизель-генераторов малой мощности, тепловые пушки, газовые плиты, свечи. В настоящее время в посёлке подыскивают помещение для монтажа новой дизельной электростанции. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил возобновить подачу электроэнергии в населённый пункт до конца недели.

Пока обстановка в посёлке остаётся стабильной. Запасы топлива и продуктов достаточны. Водоснабжение ведётся в штатном режиме. Отопление есть во всех социальных учреждениях. Его обеспечивают бойлеры, которые запитаны от резервных источников. В жилых домах стоят печи.