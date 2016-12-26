В Хабаровском районе собутыльник угнал у друга дорогую машину

В Хабаровском районе полицейские задержали подозреваемого в хищении дорогого автомобиля. Этому предшествовало обращение за помощью в правоохранительные органы жителя села Князе-Волконское. Он сообщил, что неизвестный похитил его транспортное средство стоимостью 560 тысяч рублей. Машину мужчина оставил на ночь, припарковав в одном из сельских дворов.

Полицейские обнаружили машину около дома по улице Полярная в Хабаровске (это примерно 40 километров от Князе-Волконского — прим. ред.). Удалось им выйти и на след угонщика. Им оказался 39-летний приятель потерпевшего.

«Установлено, что накануне совершения преступления мужчины распивали спиртные напитки у заявителя дома. Фигурант тайно похитил из куртки автовладельца ключи от его иномарки, после чего поехал на ней кататься. Похищенное транспортное средство злоумышленник оставил около дома по улице Полярная», — рассказали в пресс-службе управления МВД по Хабаровскому краю.

Известно, что раньше подозреваемый проблем с законом не имел. Теперь фигурант уголовного дела будет дожидаться суда под подпиской о невыезде.