Военные музыканты в Хабаровске почтили память Валерия Халилова

Хабаровские военные музыканты и дирижёры почтили память основателя международного фестиваля военных оркестров «Амурские волны» Валерия Халилова. Они зажгли лампады и возложили цветы у его портрета на площади Славы — центральной площадке выступлений главного военного дирижёра России в дальневосточной столице.

«Мы утром собрались в оркестровой студии, были в курсе последних новостей. Несмотря на то, что с мая Валерий Михайлович возглавлял ансамбль песни Александрова, мы до сих пор считаем его руководителем всех военных музыкантов и всех, кто участвует в служении военному искусству. Поэтому установили в оркестре стол, поставили большую красивую фотографию с траурным уголком, установили лампадки, положили два цветка», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» начальник военно-оркестровой службы штаба Восточного военного округа Вадим Пахомов.

После этого музыканты с помощью рассылки сообщений собрали коллег и возложили цветы на площади Славы. Почтить память Валерия Халилова и других погибших могут любые желающие.

Военные музыканты обсуждают идею увековечивания памяти Валерия Халилова и вопросы сбора материальной помощи. При этом они вспомнили, что пожертвования от своего последнего концерта в Хабаровске в рамках «Амурских волн» он направил на установку памятника маршалу Василевскому.

«Для нас это большая утрата, все дальневосточные военные музыканты считают это невосполнимой потерей. Таких людей очень мало. Он сочетал в себе военную дисциплину, творческое начало, организаторские способности. У него было столько планов — в феврале у него должен был пройти авторский концерт. Он оставил большой след в музыке. Это был Человек с большой буквы», — отметил Вадим Пахомов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», проводить в дальневосточной столице международный фестиваль военных оркестров Валерий Халилов предложил в 2009 году. Власти эту инициативу поддержали — в 2012 году событие впервые организовали на главных улицах и площадях города. «Амурские волны» успели стать настоящей визитной карточкой Хабаровска. Событие известно как в России, так и в мире. На приглашения из краевого центра охотно откликается большое количество иностранных военных музыкальных коллективов.

Соболезнование в связи с трагедией над Чёрным морем и со смертью Валерия Халилова выразил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Самолёт, принадлежавший министерству обороны России, должен был доставить пассажиров на авиабазу в Хмеймим в Сирии. Воздушное судно с 92 пассажирами исчезло с диспетчерских радаров через несколько минут после вылета из Адлера. Обломки нашли в полутора километрах от побережья моря в районе Сочи, на глубине от 50 до 70 метров.

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