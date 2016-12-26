Электроснабжение в Нелькане восстановят к концу недели

В «белом доме» сегодня, 26 декабря, обсудили текущую ситуаций с подачей электричества, которая сложилась в посёлке Нелькан Аяно-Майского района. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», из-за пожара на станции населённый пункт остался без света. Возгорание на дизельной электростанции в посёлке случилось вчера, 25 декабря, в районе 4:00. Огонь уничтожил все пять генераторов, которые обеспечивали электроснабжение населённого пункта. Без света остались 220 жилых домов, где проживают 840 человек, а также социальные объекты.

По поручению главы региона Вячеслава Шпорта, до конца этой недели подачу электричества возобновят. Пока обстановка в посёлке остаётся стабильной. Запасы топлива и продуктов достаточны. Водоснабжение ведётся в штатном режиме. Отопление есть во всех социальных учреждениях. Его обеспечивают бойлеры, которые запитаны от резервных источников. В жилых домах стоят печи.

«Сегодня в Нелькане работают детский сад, больница. Пекарня продолжает выпускать хлеб. Есть перебои с сотовой связью у абонентов «Мегафона». Эта проблема будет решена», — сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Агентство сообщало, что накануне власти региона отправили в посёлок вертолёт Ми-8. Он доставил пять дизель-генераторов малой мощности, тепловые пушки, газовые плиты, свечи. В настоящее время в Нелькане подыскивают помещение для монтажа новой дизельной электростанции.

«До пожара максимальная нагрузка в поселке была 550 киловатт, — уточнил Анатолий Литвинчук. — Два генератора по 400 киловатт, выделенные из краевого резерва, восполнят её с запасом. В дальнейшем предполагается, что район закупит дизель-генераторы по 630 киловатт. Один из них будет основной, а другой резервный, что позволит избежать подобных ситуаций в будущем».