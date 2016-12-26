Хабаровчан арестовали за кражу со взломом средь бела дня

Хозяйка квартиры вернулась с работы домой и не нашла свои драгоценности

В дальневосточной столице полицейские поймали двоих злоумышленников, которые живут случайными криминальными заработками. В этот раз мужчины взломали квартиру и вынесли оттуда ювелирные украшения.

С заявлением обратилась жительница Северного микрорайона. Она рассказала, что вернулась с работы домой и обнаружила у себя в квартире беспорядок. Стражи правопорядка установили, что злоумышленники проникли в жилище, взломав замок входной двери, и присвоили себе драгоценности на сумму порядка 45 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали двоих местных жителей 38 и 35 лет, у которых раньше уже были судимости за кражи и грабежи. Похищенные ювелирные изделия соучастники продали на одном из хабаровских рынков, а деньги потратили на личные нужды. Тот факт, что злоумышленники зарабатывают на жизнь криминалом, установили правоохранители в ходе предварительного следствия. У задержанных нет постоянного источника дохода.

Полицейские полагают, что подельники совершили целую серию аналогичных преступлений и причастны к кражам в Краснофлотском районе краевой столицы. По информации пресс-службы регионального управления МВД России, по месту жительства фигурантов стражи правопорядка изъяли различные вещи: цифровую электронику, банковские карты, верхнюю одежду. Соучастников отправили под арест, в их отношении возбудили уголовное дело.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее сообщало о похожем случае в Северном микрорайоне города. Мужчина выкрал из квартиры драгоценности на сумму 370 тысяч рублей. Полицейские обыскали жильё злоумышленника и обнаружили предметы, которые он похитил при совершении других аналогичных преступлений.