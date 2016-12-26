Первый микрорайон Хабаровска остался без света

В дальневосточной столице значительная часть Первого микрорайона оказалась обесточена. Свет пропал около полудня и не появился до сих пор.

«Сейчас - первый микрорайон Хабаровска без света. Выключили примерно в полдень. Работа встала колом, а в доме сразу стали слышны все звуки)», — написал читатель группы «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Несмотря на неудобства, которые испытали жители Первого микрорайона, пользователи Интернета с юмором отнеслись к новостному сообщению.

«на фотках не видно что без света», — прокомментировал Артем Беликов.

«Артем, вы в окно присмотритесь, там видно как лампочка в туалете не горит, слева 3 окно с низу», — ответил ему Дмитрий Смит.

В Единой городской диспетчерской службе сообщили о причине отсутствия электричества. Однако в жилищно-эксплуатационном управлении № 17 эта информация не подтвердилась.

«Производится замена счётчиков, когда закончат — не знаем, звоните в ЖЭУ», — сообщила диспетчер ЕГДС.

«На Космической, 5б неполадки с трансформатором. А у нас дома к нему привязаны. Скоро свет уже будет, говорят, в течение часа или около того уже будет свет», — объяснила, в свою очередь, сотрудница ЖЭУ № 17.