Первый микрорайон Хабаровска остался без света

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Энергетики обещают дать электричество примерно к трём часам дня
|Фото: РИА "Восток-Медиа", группа "Типичный Хабаровск" в соцсети "ВКонтакте"
В дальневосточной столице значительная часть Первого микрорайона оказалась обесточена. Свет пропал около полудня и не появился до сих пор.
«Сейчас - первый микрорайон Хабаровска без света. Выключили примерно в полдень. Работа встала колом, а в доме сразу стали слышны все звуки)», — написал читатель группы «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Несмотря на неудобства, которые испытали жители Первого микрорайона, пользователи Интернета с юмором отнеслись к новостному сообщению.
«на фотках не видно что без света», — прокомментировал Артем Беликов.
«Артем, вы в окно присмотритесь, там видно как лампочка в туалете не горит, слева 3 окно с низу», — ответил ему Дмитрий Смит.
В Единой городской диспетчерской службе сообщили о причине отсутствия электричества. Однако в жилищно-эксплуатационном управлении № 17 эта информация не подтвердилась.
«Производится замена счётчиков, когда закончат — не знаем, звоните в ЖЭУ», — сообщила диспетчер ЕГДС.
«На Космической, 5б неполадки с трансформатором. А у нас дома к нему привязаны. Скоро свет уже будет, говорят, в течение часа или около того уже будет свет», — объяснила, в свою очередь, сотрудница ЖЭУ № 17.
Зона экономического развития.