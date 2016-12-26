Хабаровчане выстроят из своих автомобилей новогоднюю ёлку

В дальневосточной столице местные автолюбители выстроят свои машины в форме новогоднего дерева. К праздничной акции «Ёлка из авто» организаторы приглашают всех желающих водителей Хабаровска.

«В нашем городе раньше такой акции не было. Последняя проходила в Челябинске — там приняло участие порядка 80 машин. Чтобы выстроить красивую ёлку, нужно от 50 машин. Мы ожидаем около сотни. Машины выстроятся в форме ёлки, включат фары и «аварийки», и это будет эффектно смотреться сверху», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» организатор акции Надежда Алексеева.

Акция пройдёт 27 декабря с 17:30 на территории парковки арены «Ерофей». Так сообщество водителей и пассажиров, а также автоклубы Хабаровска хотят поздравить жителей дальневосточной столицы с Новым годом.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о другом массовом поздравлении горожан с наступающим праздником. Жителям краевого центра предложили «засветиться» в народной версии клипа группы «Ленинград». Съёмки прошли на площади имени Ленина, и туда пришла целая толпа желающих. Хабаровчане исполнили незатейливый танец под припев песни «Начинаем отмечать» и попали в концовку клипа. Народные кадры видео завершились общим планом праздничной площади с высоты птичьего полёта.