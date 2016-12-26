Снегопад в Хабаровске задержится до ночи

Заключительная неделя 2016 года началась в дальневосточной столице со снегопада. Осадки на территорию города и края из Амурской области принёс западный циклон. Сейчас он смещается к Охотскому морю, поэтому надолго снег в регионе не задержится — прекратится уже сегодня ночью.

Благодаря снегопаду, который прошёл в южных районах края, в регионе потеплело — ночью температура воздуха составила всего -10…-15 градусов, к концу недели столбики термометра остановятся на отметке -23…-28 градусов в тёмное время суток и -15…-20 градусов днём. Ветер в ближайшее время останется прежним — юго-западный, 5-10 метров секунду, и усилится только к 30 декабря — до 9-14 метров в секунду.

«Неделя пройдёт преимущественно без осадков. Очередной такой циклон мы ждём 29 декабря, он будет западным, поэтому большого снега не прогнозируется. В ночь на 31 декабря возможны небольшие осадки, днём снега не будет, так же как и в новогоднюю ночь», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

В первый день 2017 года, по прогнозам синоптиков, возможен небольшой снег. Ночью температура составит -23…-25 градусов, а днём воздух прогреется до -14…-16 градусов. Пока температурный фон в регионе остаётся около нормы.