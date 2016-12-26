Хабаровчанина заставили погасить 14 штрафов за нарушение ПДД

Для этого судебные приставы явились к нему домой и арестовали бытовую технику

Житель Центрального района дальневосточной столицы встретил на пороге своей квартиры неожиданных гостей. Горожанина навестили судебные приставы и сотрудники ГИБДД — поводом для визита стал очередной совместный рейд двух ведомств.

Хабаровчанин накопил 14 административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма, которую он не заплатил в бюджет, — 12 тысяч рублей. Чтобы стимулировать мужчину погасить долги, судебные приставы наложили арест на предметы бытовой техники, а также составили новый административный протокол — о неоплате штрафов в установленный законом срок.

Рассмотрев дело, фигурантом которого стал злостный неплательщик, судья назначил ему административный арест — должник провёл сутки за решёткой. Чтобы не повторить печальный опыт, хабаровчанин после отбытия наказания явился к судебным приставам и оплатил всю сумму задолженности по штрафам. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю.