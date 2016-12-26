В Хабаровском крае ДТП унесло жизни троих жителей посёлка Берёзовый

Пьяный водитель не справился с управлением, и машина упала с обрыва

В Солнечном районе Хабаровского края сегодня ночью, 26 декабря, произошла авария на 221-м километре автодороги Комсомольск-на-Амуре — посёлок Березовый — посёлок Амгунь — Могды — посёлок Чегдомын. Дорожно-транспортное происшествие лишило жизни троих человек. Машина съехала с проезжей части и упала с обрыва.

Происшествие случилось ночью в 1:30. По предварительной информации, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался в сторону посёлка Берёзовый и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием с обрыва. В результате ДТП трое пассажиров транспортного средства погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля не пострадал. Все участники аварии — жители населённого пункта.

По признакам состава преступления правоохранители возбудили уголовное дело. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о другой трагедии, случившейся на прошедших выходных. Водитель пытался объехать большегруз на 237-м километре автодороги из дальневосточной столицы в Комсомольск-на-Амуре. Мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным авто Kia Sorento. В результате ДТП погибли пять человек. Все участники аварии — жители города Амурска.