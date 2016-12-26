Новая железнодорожная линия в Ванино разгрузит станцию Токи

Строительство железнодорожной линии от станции Токи до балкерного терминала АО «Дальтрансуголь» завершилось в посёлке Ванино. Появление новой ветки стало важным этапом развития инфраструктуры всего Ванинского транспортного узла.

Ввод в эксплуатацию станции и железнодорожного пути позволит почти наполовину разгрузить станцию Токи для других грузополучателей. Кроме того, на терминале существенно увеличатся объёмы перевалки грузов — с 19 миллионов тонн до запланированных 24 миллионов тонн. Это повысит экономические показатели работы предприятия и налоговые отчисления. Ожидается, что по итогам этого года компания перечислит в бюджеты разных уровней до 870 миллионов рублей.

«Важно, что реализация проекта по строительству новой линии позволит создать дополнительно 49 рабочих мест для АО «Дальтрансуголь» и 30 — для ОАО «РЖД». Это новые возможности для трудоустройства жителей района. Природный, промышленный потенциал нашего региона призван стать мощным социально-экономическим ресурсом развития всей страны. И открытие нового железнодорожного пути — это вклад в реализацию государственной политики по развитию дальневосточных территорий», — отметил первый заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалёв.

Угольный терминал расположен в бухте Мучке порта Ванино и является единственным специализированным портом по перевалке угля в регионе. По информации пресс-службы краевого правительства, с 2010 года предприятие поэтапно реконструируют и развивают железнодорожную инфраструктуру для увеличения объёмов перевалки угля через Ванинский балкерный терминал. Помимо стальной магистрали от станции Токи до угольного терминала, в 2014-2016 годах на территории построили автомобильную дорогу, а также возвели линии связи и энергоснабжения. Стоимость проекта оценивается более чем в три миллиарда рублей.