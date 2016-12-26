Сергей Луговской: катастрофа в небе над Сочи потрясла всю страну

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской выразил соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154 вблизи побережья Сочи. Как сообщало ранее РИА «Восток-Медиа», 25 декабря трагедия унесла жизни 92 человек. Слова спикера передаёт пресс-служба регионального парламента.

Самолёт, принадлежавший министерству обороны России, должен был доставить пассажиров на авиабазу в Хмеймим в Сирии. В воздушном судне находились военнослужащие, представители ряда федеральных СМИ, а также участники ансамбля имени А. В. Александрова. На борту были российский общественный деятель, руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, руководитель музыкального ансамбля Валерий Халилов и директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

«Катастрофа в небе над Сочи потрясла всю страну, каждого из нас. Трагедия стала невосполнимой потерей для всего музыкального мира, но прежде всего для родных и близких артистов. В эти трагические дни жители Хабаровского края скорбят вместе со всей страной, разделяя боль и горечь невосполнимой утраты. От имени регионального отделения партии «Единая Россия» и депутатов Законодательной Думы Хабаровского края, от лица всех моих земляков — глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших. Скорбим вместе с вами», — сказал Сергей Луговской.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с авиакатастрофой Ту-154 над Чёрным морем. Сообщение об этом появилось накануне вечером, 25 декабря, на официальном сайте Кремля.

Агентство сообщало, что соболезнования родным и близким погибших уже озвучил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он отметил, что колоссальной потерей для региона стала гибель главного военного дирижёра России и основателя международного фестиваля «Амурские волны» Валерия Халилова.