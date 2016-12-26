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Жителя Нанайского района поймали за осеннюю кражу лодочного мотора

Жителя Нанайского района поймали за осеннюю кражу лодочного мотора
Технику, которую злоумышленник перепродал, до сих пор не нашли
сегодня, 11:45
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Нанайском районе Хабаровского края правоохранители раскрыли кражу лодочного мотора. Местный житель похитил его ещё осенью. Злоумышленника отправили в изолятор, а мотор ищут до сих пор.

Подозреваемого 18-летнего юношу задержали оперативники отдела МВД России по Нанайскому району. Установлено, что молодой человек из села Маяк увидел на берегу протоки Синдинской резиновую лодку, на которой был установлен мотор. Хозяина рядом не было — этим и воспользовался злоумышленник. Похищенное фигурант продал, а вырученные деньги потратил. На молодого человека завели уголовное дело, а его самого отправили в изолятор временного содержания. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, полицейские продолжают поиски лодочного мотора.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» неоднократно писало о похожих кражах. Так, в Нанайском районе мотор похитили со двора жилого дома. Технику нашли в 100 километрах от места грабежа, в селе Ачан Амурской области. Молодой злоумышленник написал явку с повинной. Выяснилось, что 18-летний подросток перевёз награбленное в соседнее село и выгрузил во дворе частного дома своего друга. А в Советско-Гаванском районе грабитель снял мотор с лодки на глазах у её владельца. Позже злоумышленник сам признался в краже.

 
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