Хабаровские сетедержатели готовы отозвать иски против "СамСтроя"

В дальневосточной столице ресурсоснабжающие организации готовы пойти на уступки компании «СамСтрой», которая занимается строительством второй очереди жилого комплекса «Казачья гора». На заседании по вопросам проблемного объекта выяснилось, что РСО за невыплату долгов подали судебные иски против фирмы, но теперь, чтобы дольщики наконец получили свои квартиры, настроились на разрешение тупиковой ситуации.

«Водоканал» пошёл нам навстречу и уже отозвал иски. Служба заказчика благодаря Минстрою готова сделать то же самое. Но есть иски и от других РСО — «Хабаровские тепловые сети» и «Горэлектросеть», — сообщил руководитель «СамСтроя» Владимир Фридман.

В сумме застройщик должен этим компаниям около 16 миллионов рублей. Руководство «Горэлектросети», как выяснилось на совещании, готово рассмотреть вопрос о рассрочке выплаты 1,4 миллиона рублей. Представитель банка, который выдал «СамСтрою» кредит под правительственную гарантию, отметил, что при общей помощи и поддержке объект будет достроен вовремя.

«Для достройки дома необходимо около 200 миллионов рублей. Застройщик получил 100 миллионов кредита под правительственную гарантию и около 20 миллионов рублей от дольщиков, с которыми у него заключён договор. Также руководитель компании «СамСтрой» планирует получить возврат НДС. Таким образом, мы предполагаем, что для достройки объекта денежных средств должно хватить», — сообщил представитель банка Сергей Латышев.

Как сообщает пресс-служба СРО НП «ЖКХ-Групп», с его позицией согласился депутат Госдумы Российской Федерации Борис Гладких, который держит ситуацию на контроле. Он считает, что дольщики могут получить свои квартиры летом 2017 года, как и планирует Владимир Фридман.

«До этого совещания ситуация зашла в тупик. Но сетедержатели готовы обсуждать вопросы рассрочки долгов. Представители контрольных надзорных органов не говорят, что это утопия, и банк сообщает, что шансы завершения строительства есть. Поэтому я думаю, что дольщики всё-таки могут получить свои квартиры в тот срок, который обещает застройщик», — озвучил Борис Гладких.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что компания «Мыс» должна была сдать «Казачью гору» в 2010 году, но незадолго до официальной передачи в эксплуатацию обанкротилась. Новый застройщик — приморское предприятие «Виола» — со временем отказался от проблемной стройплощадки. Когда в дело включился «СамСтрой», строительство сдвинулось с мёртвой точки. Хабаровчанам пообещали сдать высотку уже в сентябре 2015 года. Тогда губернатор края Вячеслав Шпорт решил «подключить» к стройке социальные программы по обеспечению жильём сирот и малообеспеченных жителей региона.

Позднее застройщик потребовал с дольщиков доплаты за уже приобретённые квадратные метры. Однако в договоре купли-продажи от июля 2014 года между строительной компанией «Мыс» и «СамСтроем» чётко закреплён перечень граждан, которые являются обманутыми дольщиками. По конкурсным условиям им должны были передать квартиры без каких-либо доплат. А в апреле этого года проблемный дом пришлось переоценивать, так как «СамСтрой» пытался взять кредит на завершение работ. Банковская организация, в свою очередь, потребовала гарантий от правительства Хабаровского края, для чего и потребовалась эта операция.

Добросовестные дольщики, которые ждут квартиры уже около девяти лет, не выдержали и вышли на пикет, где руководитель «СамСтроя» пообещал выполнить все работы к лету 2017 года. После этого в министерстве строительства Хабаровского края обсудили с представителями СМИ вопрос сдачи дома в эксплуатацию. Выяснилось, что Владимир Фридман подавал в ведомство документы на получение денег на зарплату своей фирмы за август этого года. По словам Константина Пепеляева, результаты работы «СамСтроя» сегодня говорят о том, что у сотрудников не хватает квалификации.