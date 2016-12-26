В Комсомольске женщина вынесла бытовую технику из съёмной квартиры

Для горожанки это уже не первое преступление такого рода

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 в Комсомольске-на-Амуре раскрыли квартирную кражу. Они установили причастность к происшествию местной жительницы — женщина вынесла из арендуемого жилья бытовую технику и постельное бельё.

Оперуполномоченные 2-го городского отдела полиции задержали 30-летнюю комсомольчанку. Её подозревают в краже колонок, блендера, электрического чайника и постельного белья. Имущество общей стоимостью 35 тысяч рублей злоумышленница похитила, когда арендовала квартиру посуточно. Похищенное она хранила у себя дома для личного пользования.

«Ранее комсомольчанка уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные виды преступлений. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Похищенное имущество стражи правопорядка изъяли при обыске квартиры фигурантки. Бытовую технику и постельное бельё вернули законным владельцам.

В Хабаровском крае арендодатели нередко становятся жертвами кражи. РИА «Восток-Медиа» писало о том, как в Комсомольске-на-Амуре молодой человек украл дублёнку из съёмной квартиры. Выяснилось, что имущество стоимостью в 45 тысяч рублей фигурант похитил, продал неизвестным лицам, а вырученные деньги отдал своему знакомому в счёт оплаты долга.

В июле текущего года сотрудники уголовного розыска хабаровского управления МВД России задержали 24-летнего арендатора квартиры, который вывез из чужого жилья мебель и бытовую технику. Исчезли кухонный гарнитур, угловой диван, шкафы в прихожей, телевизор. Из кухни унесли холодильник, стиральную машину и газовую плиту.

В начале апреля 2016 года агентство также сообщало о девушке, которая съезжая со съёмной квартиры, забрала с собой кухонную мебель, инструменты и бытовую технику на сумму более 100 тысяч рублей. Злоумышленница вывезла холодильник, микроволновую печь, сварочный аппарат, электрический чайник и даже сковороду с кастрюлей.