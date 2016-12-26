Шпорт выразил соболезнования погибшим в авиакатастрофе Ту-154

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт от имени жителей региона выразил глубокие соболезнования родным и близким членов экипажа, артистов и музыкантов ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, военнослужащих и журналистов, погибших в результате крушения самолёта министерства обороны Ту-154.

«Огромной болью в наших сердцах отозвалась гибель главного военного дирижера России, генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова. Его знали и любили в Хабаровском крае. За талант, за мощную энергетику, за истинное служение музыке. И, конечно, за международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны», который он подарил нам. Валерий Халилов был его основателем и художественным руководителем. Своей службой и творчеством он доказал: когда музы говорят — пушки молчат. С этой миссией музыканты под его руководством и направлялись в Сирию. В новом году, 30 января, Валерию Михайловичу должно было исполниться 65 лет. Впереди у него было много планов о том, как развивать военно-оркестровую музыку в нашей стране», — отметил Вячеслав Шпорт.

В обращении, опубликованном на сайте правительства региона, губернатор подчеркнул, что жители Хабаровского края вместе со всей страной глубоко скорбят о безвременно погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», проводить в дальневосточной столице международный фестиваль военных оркестров Валерий Халилов предложил в 2009 году. Власти её поддержали — в 2012 году событие впервые провели на главных улицах и площадях города. «Амурские волны» успели стать настоящей визитной карточкой Хабаровска. Событие известно как в России, так и в мире. На приглашения из краевого центра охотно откликается большое количество иностранных военных музыкальных коллективов.

Самолёт, принадлежавший министерству обороны России, должен был доставить пассажиров на авиабазу в Хмеймим в Сирии. Воздушное судно с 92 пассажирами исчезло с диспетчерских радаров через несколько минут после вылета из Адлера. Обломки нашли в полутора километрах от побережья моря в районе Сочи, на глубине от 50 до 70 метров.

Агентство также сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с авиакатастрофой Ту-154 над Чёрным морем. Сегодня, 26 декабря, на всей территории страны будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия и передачи.