Основатель фестиваля "Амурские волны" погиб в авиакатастрофе Ту-154

В авиакатастрофе Ту-154 над Чёрным морем погиб главный военный дирижёр России, основатель международного фестиваля «Амурские волны» в Хабаровске Валерий Халилов. Его имя значится в списке жертв трагедии.

Проводить в дальневосточной столице международный фестиваль военных оркестров Валерий Халилов предложил в 2009 году. Власти эту идею поддержали — в 2012 году событие впервые организовали на главных улицах и площадях Хабаровска.

В ноябре 2013 года фестиваль завоевал Гран-при в номинации «Лучший день города» в рамках всероссийской премии «Грани театра масс». Через два года география «Амурских волн» расширилась — три военных оркестра выступили в Комсомольске-на-Амуре. В 2016 году мероприятие провели в пятый раз, наряду с лучшими профильными музыкальными коллективами страны участие в нём приняли мастера из Монголии, Китая, Казахстана и Республики Сингапур.

«Амурские волны» успели стать настоящей визитной карточкой Хабаровска. Фестиваль известен как в России, так и в мире. На приглашения из краевого центра охотно откликается большое количество иностранных военных музыкальных коллективов.

Самолёт, принадлежавший министерству обороны России, должен был доставить пассажиров на авиабазу Хмеймим в Сирии. В воздушном судне находились военнослужащие, представители ряда федеральных СМИ, а также участники ансамбля имени Александрова. Среди прочих, на борту были: российский общественный деятель, руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, руководитель музыкального ансамбля Валерий Халилов и директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

Самолёт с 92 пассажирами исчез с диспетчерских радаров через несколько минут после вылета из Адлера. Обломки воздушного судна нашли в полутора километрах от побережья моря в районе Сочи, на глубине от 50 до 70 метров.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с авиакатастрофой Ту-154 над Чёрным морем. Сегодня, 26 декабря, на всей территории страны будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия и передачи.

Ранее агентство сообщало, что в начале декабря на территории Сирии погибли две медицинские сестры — жительницы Биробиджана. Для Галины Михайловой и Надежды Дураченко роковая командировка была второй после заключения соответствующего контракта с министерством обороны России. В первый раз женщины отправились в Сирию в марте и благополучно вернулись домой, а эта поездка закончилась трагически. Женщины погибли при обстреле российского мобильного госпиталя в окрестностях сирийского города Алеппо.

В ноябре этого года на авиационной базе Хмеймим уже выступал ансамбль песни и пляски Восточного военного округа под руководством Сергея Мирошенкова. Чтобы дать там концерт, 30 дальневосточников преодолели почти 10 тысяч километров.