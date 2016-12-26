Хабаровский "СКА-Нефтяник" потерпел первое поражение в сезоне

Клуб по хоккею с мячом из дальневосточной столицы «СКА-Нефтяник» провёл второй матч подряд с красноярским «Енисеем» на выезде. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», первый закончился для «армейцев» знаменательной победой — «кабаны» не выигрывали в Красноярске с 2013 года. В этот раз хозяева льда не уступили гостям, и те потерпели поражение, которое стало первым в их копилке в нынешнем сезоне.

В самом начале игры голом отличился нападающий Артём Бондаренко. Затем «СКА-Нефтяник» ушёл в глухую оборону, а хозяева на 29-й минуте первого тайма распечатали ворота Виктора Каменева. Забили хабаровчанам Юрий Викулин и Вячеслав Вдовенко, а набирающий форму после травмы Алмаз Миргазов даже оформил дубль. Всего за этот игровой отрезок голкипер «армейцев» пропустил четыре мяча.

Вторая половина игры началась с обмена голами. Полузащитник «СКА-Нефтяника» Кристоффер Фагерстрём реализовал голевой момент, на что ударом ответил Дмитрий Логинов. Другой полузащитник «армейцев» Александр Антипов сократил разрыв в счёте. В свою очередь, красноярцы реализовали 12-метровый. Затем у «Енисея» последовало два удаления подряд, но это не помешало хозяевам льда забить седьмой гол. Восьмой оформил Алмаз Миргазов. Со счётом 8:4 красноярцы прервали череду поражений от «СКА-Нефтяника», а тот — серию побед.

Следующий матч «кабаны» проведут против кемеровского «Кузбасса» на их льду. Игра пройдёт 28 декабря и начнётся в 18:30 по местному времени.