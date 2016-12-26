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В теплицах Комсомольска запустили "луковую" линию

В теплицах Комсомольска запустили "луковую" линию
Аграрии хотят обеспечить половину местного рынка
сегодня, 10:10
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Фермеры, которые ухаживают за овощами в теплицах комсомольского комбината «Восток», ставят перед собой грандиозные планы. Сейчас там запустили новую автоматизированную линию по выращиванию лука.

Многоэтажный овощной инкубатор в агрохолдинге «Восток» вмещает одновременно десятки тысяч золотистых луковиц. Для того, чтобы на каждой из них в срок проклюнулись зелёные перья, овощи проходят сложный технологический процесс. Выращивание лука начинается в специальных ванночках — на протяжении трёх дней он проходит четыре фазы вымачивания с разной температурой. Это необходимо для того, чтобы проснулась зелёная почка. В дальнейшем луковице необходимы только вода и солнечный свет. Зимой небесному светилу «помогают» специальные биолампы.

«Они специального цвета, фитосветодиоды. Вот такие новые технологии позволяют сократить сроки проращивания пера. Например, если дома на подоконнике он прорастает 25 дней, то у нас — за 15-17 дней», — объяснили корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» сотрудники агрохолдинга «Восток».

Режим освещения, подачу воды и воздуха к корням растений контролируют приборы — вмешательство человека минимально. Высокотехнологичное аграрное импортозамещение в условиях севера налаживают уже третий год, и не без результата: доля зелени и свежего огурца, выращенных в Комсомольске-на-Амуре, в торговых сетях неуклонно растет. Площади под посадку расширяют — так, с 500 квадратных метров новой теплицы в день собирают до 100 килограммов лука — и это только начало.

«Мы решили гораздо большими объёмами заходить на рынок и потихоньку осваивать и лук тоже, чтобы и он серьезную долю рынка занимал — не как сейчас, 10-15 %, а чтобы до 50 % доля рынка доходила», — рассказал директор тепличного комплекса Антон Коляда.

Новая теплица выросла на территории агрокомплекса за два месяца. Это один из этапов многолетней инвестиционной программы. В скором времени там появятся и «декоративные» луковицы — рассада цветов.

«Это рассада, в первую очередь, однолетних и многолетних культур. Выгонка к 8 марта — тюльпан, нарцисс, крокус и гиацинт в горшках», — поделилась главный агроном Галина Радченко.

Агроэксперименты продолжаются круглогодично. Первый цветочный урожай фермеры получат в марте и уже обозначили работу на перспективу. В ближайших планах — начать выращивать комнатные растения и даже ягоды. Фермеры хотят посадить в теплицах землянику.

 
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