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В Хабаровске УМВД "обнулило" число людей на митинге против коррупции

В Хабаровске УМВД "обнулило" число людей на митинге против коррупции
Правоохранители заявили, что в акции приняли участие 90 человек
11 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

На антикоррупционном митинге, который сегодня, 26 марта, состоялся в дальневосточной столице, по официальным данным присутствовали 90 человек. Такие цифры, едва ли не умножив на ноль реальное число участников акции, озвучили в пресс-службе краевого управления МВД России. Соответствующее сообщение получило большинство региональных и городских средств массовой информации.


 

 

«В несанкционированном общественном мероприятии, которое состоялось сегодня в Хабаровске, приняли участие порядка 90 человек. По факту нарушения
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования и иных правонарушений, допущенных в
ходе мероприятия, составлены административные протоколы в отношении 12 граждан, после чего они были отпущены», — говорится в релизе ведомства.


 

 

Только по данным организаторов — активистов штаба Алексея Навального в Хабаровске — в антикоррупционном митинге приняли участие более 900 человек. В действительности к сцене около городских прудов пришли более тысячи горожан.


 

 

После того как полиция задержала выступающих на мероприятии Илью Ермолаева и Михаила Беседина, а заодно и нескольких участников митинга с плакатами, большинство хабаровчан после этой акции прошли в колонне по направлению к Комсомольской площади и обратно. А некоторые участники митинга направились к городскому отделу полиции № 6. Именно туда стражи правопорядка отвезли всех задержанных на прудах.


 

 

«Возле здания отдела полиции № 6 собрались люди, которые участвовали в митинге. Мы составили коллективное обращение на действия полиции и людей в штатском, которые задерживали участников акции. И ждём, когда отпустят задержанных», — рассказал корреспонденту агентства Алексей Ворсин.


 

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ещё до начала мероприятия стало известного, что Ворсина, который также был организатором мероприятия, задержали по пути на городские пруды, где назначили место сбора горожан. Ему не дали доехать до площадки, где планировалась акция — стражи порядка перехватили машину такси, в которой ехал оппозиционер, и увезли его в здание Центра противодействия экстремизму. Предварительно, активиста задержали на три часа.


 

Сегодня в дальневосточной столице также состоялся митинг «Молодой гвардии». Участники этого движения собрались в районе Памятника партизанам, чтобы озвучить протест участию Алексея Навального в выборах президента России. Кроме этого, на сегодня в Хабаровске был запланирован автопробег представителей Национального освободительного движения. Однако из-за небольшого количества участников его заменили на шествие. К НОДу присоединились и «молодогвардейцы». Пешие участники этого мероприятия встретились на улице с колонной оппозиционеров. НОДовцы скандировали: «Навальный вор!», а их оппоненты в ответ кричали: «Россия без коррупции!».


 

Конфликтная ситуация между представителями разных общественных движений завязалась ещё на стадии согласования митинга в Хабаровске. Тогда активисты штаба Навального и представители Национального освободительного движения подали в мэрию заявки на свои мероприятия в один и тот же день. Позже стало известно, что администрация города не согласовала оппозиционерам ни одну из предложенных площадок, включая и «Памятник Партизанам», предложенный самими чиновниками. В итоге сегодня его заняли «молодогвардейцы».

 
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