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В Хабаровске на митинге против коррупции задержали десятки горожан

В Хабаровске на митинге против коррупции задержали десятки горожан
В их числе — организаторы акции из местного штаба Навального
24 минуты назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Анна Ленская; видео — РИА "Восток-Медиа" / Анна Ленская

В дальневосточной столице закончился антикоррупционный митинг, организаторами которого выступили активисты штаба известного оппозиционера Алексея Навального. Большинство горожан, которые пришли озвучить свою гражданскую позицию, после завершения акции отправились в колонне-шествии на Комсомольскую площадь. Но несколько десятков человек, в том числе и организаторы мероприятия, вместо этого поехали в городской отдел полиции № 6. Хабаровчан задержала полиция и сотрудники смежной силовой структуры в штатском.


 

Ещё до начала мероприятия стало известного, что одного из организаторов — Алексея Ворсина — задержали по пути на городские пруды, где назначили место сбора горожан. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ему не дали доехать до площадки, где планировалась акция — стражи порядка перехватили машину такси, в которой ехал Ворсин, и увезли его в здание Центра противодействия экстремизму. Предварительно, активиста задержали на три часа.


 

 

 

Официально антикоррупционный митинг начался в 14:00, но уже в 13:20 возле сцены у нижнего городского пруда начали собираться люди. Большинство тех, кто решил присоединиться к акции — студенты и работающая молодёжь. Ближе к началу мероприятия подтянулись хабаровчане постарше, пенсионеры, а также сотрудники правоохранительных органов.


 

 

 

Вместо Алексея Ворсина руководство митингом взял на себя активист штаба Навального Илья Ермолаев. Однако его выступление с приветственным словом прервала полиция. Сначала правоохранители заявили о том, что мероприятие, к началу которого собралось чуть меньше тысячи человек, является несанкционированным, и потребовали прекратить его.


 

 

«В течение 20 минут, если вы не прекратите незаконный митинг, мы будем вынуждены задержать вас за административное правонарушение», — озвучил заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий МВД России по Хабаровску.


 

 Аргументы Ермолаева о том, что митинг полностью законен, так как отказать в его проведении мэрия города не имела права, а альтернативной площадки для мероприятия не предложила, остались без ответа. Полиция настояла на том, что акция является несанкционированной.

 
 

«Администрация не предоставила на место, что является нарушением федерального законодательства, это во-первых. Во-вторых, нам не предоставили альтернативную площадку. В-третьих, на митинге в обязательном порядке присутствуют звуковая аппаратура, баннеры, плакаты, средства агитации. У нас этого нет, здесь народный сход, народное собрание, которое не нужно согласовывать», — объяснил представителям закона Илья Ермолаев.

 

Стражи правопорядка для вида разрешили хабаровчанам продолжить акцию. Но уже через 15 минут Илью Ермолаева увели со сцены — полицейские аргументировали задержание тем, что некоторые из присутствующих граждан подняли над головами плакаты с лозунгами и характерными рисунками, а значит, происходящее всё же является несанкционированным митингом.


 

 

 

Вслед за Ермолаевым с площадки вывели и третьего активиста штаба Навального Михаила Беседина. Примечательно, что его пытались задержать люди в штатском, которые не представились. После того, как Беседин криком обратил внимание присутствующих на ситуацию, один из сотрудников силового ведомства нехотя представился и показал удостоверение. Оппозиционера отвели в спецавтобус, а вслед за ним — ещё восемь участников митинга. В большинстве своём это были студенты, которые развернули на акции плакаты.

 

 

После того как спецтранспорт покинул площадку, с участниками митинга вышел пообщаться начальник УМВД России по Хабаровску, полковник полиции Александр Прохорец. Он также решил объяснить горожанам, что они собрались на несанкционированное мероприятие, и даже попытался убедить людей в том, что они сами не понимают, кого поддерживают, выходя на улицу. Однако главу городского управления МВД быстро прервали.

«Вам хорошо, у вас есть власть, сила, полномочия, вы себя можете защитить, и свои права тоже. А нам что делать с зарплатой в 23 тысячи? Мы только так можем за свои права вступиться!», — заявил один из горожан.

«Мы выходим, чтобы показать власти, что мы против коррупции. Вы сами видели известный фильм? Вот посмотрите и подумайте!», — предложил Александру Прохорцу другой участник акции.


 

 

В завершение митинга горожане решили превратить мероприятие в шествие. Хабаровчане отправились на «мирную прогулку» по центральной улице города. Они колонной прошли по пешеходной зоне улицы Муравьёва-Амурского — от площади Ленина, куда поднялись с прудов, до Комсомольской площади.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже писало, что конфликтная ситуация завязалась ещё на стадии согласования митинга в Хабаровске. Тогда активисты штаба Навального и представители Национального освободительного движения подали в мэрию заявки на свои мероприятия в один и тот же день. Позже стало известно, что администрация города не согласовала оппозиционерам ни одну из предложенных площадок, включая и "Памятник Партизанам", предложенный самими чиновниками.


 

 

Как стало известно корреспонденту агентства, сегодня в дальневосточной столице также состоялся митинг «Молодой гвардии». Участники этого движения собрались в районе Памятника партизанам, чтобы озвучить протест участию Алексея Навального в выборах президента России.

«Цель нашего мероприятия — показать, что не только Навальный может собирать людей, но и наша, дальневосточная молодёжь. Мы против насильственного свержения власти, против экстремизма, против финансирования из за рубежа, против революцииУ нас есть реальные примеры — в Сирии, в Украине – это всё революция. Алексей Навальный просто продолжает это дело, как второй Михаил Горбачёв», — рассказал один из активистов «Молодой Гвардии» Сергей Тижин.


 

Кроме этого, на сегодня в Хабаровске был запланирован автопробег представителей Национального освободительного движения. Однако из-за небольшого количества участников его заменили на шествие. К НОДу присоединились и «молодогвардейцы». Пешие участники этого мероприятия встретились на улице с колонной оппозиционеров. НОДовцы скандировали: «Навальный  вор!», а их оппоненты в ответ кричали: «Россия без коррупции!».

Не обращая внимания на представителей Национального освободительного движения, полиция по пятам следовала за участниками антикоррупционного митинга. Практически на каждом перекрёстке стражи правопорядка задерживали одного-двух человек. К моменту возвращения на городские пруды число хабаровчан, которые решили выступить против коррупции, заметно сократилось. А стражи правопорядка продолжают «оформлять» горожан.

 
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Комментарии
  • Denis  (только что)

    Скоро на добычу урана за анекдот будут отправлять.



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