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В Хабаровске создадут Дальневосточную студенческую хоккейную лигу

В Хабаровске создадут Дальневосточную студенческую хоккейную лигу
В её рамках в городе планируют провести Кубок стран АТР
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ксения Мурзина

В краевой столице прошёл круглый стол, посвящённый развитию хоккея с мячом в Хабаровском крае и в России в целом. В его рамках ректор ДВГАФК, на базе которого состоялось обсуждение, сообщил о создании в городе Дальневосточной студенческой хоккейной лиги.


 

«Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин и глава российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов дали своё согласие на патронаж Дальневосточной студенческой лиги. Три команды собрали — это уже зарождение лиги. Мы также планируем создать и провести Кубок АТР среди таких команд. Япония, Китай, Монголия — с этими страны мы уже взаимодействуем», — рассказал ректор Дальневосточной академии физической культуры Сергей Галицын.


 

Сейчас свои команды по хоккею с мячом в Хабаровске есть у Тихоокеанского госуниверситета, Дальневосточного университета путей сообщения и Академии физической культуры. Планируется, что они составят новую лигу, в перспективе в неё будут входить коллективы других высших учебных заведений, а состав команд пополнят воспитанники городской и краевой школ бенди.


 

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в октябре прошлого года Дальневосточная академия получила право представлять FIB в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Город должен стать центром подготовки и обучения для хоккеистов из Японии, Китая и Монголии.

 

Помимо этого в Хабаровске продолжит работу Высшая школа тренеров. Желание обучаться в ней изъявили молодые специалисты из Кемерова, Красноярска и Новосибирска. Не исключено, что на её базе пройдут переподготовку и тренеры Суперлиги. 

 
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