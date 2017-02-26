"СКА-Нефтяник" сегодня сразится с "Волгой"

Хабаровская команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» сегодня, 26 февраля, поборется с «Волгой» в Ульяновске. Соперники скрестят клюшки в 20:00 по хабаровскому времени, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, в последнее воскресенье зимы обладатель суперкубка России и лидер чемпионата, хабаровский клуб «СКА-Нефтяник» выйдет на лёд дворца спорта «Волга-спорт-арена», чтобы сразиться с местной «Волгой». Игра начнётся в 13:00 по местному времени, когда в Хабаровске будет уже 8 часов вечера. По информации пресс-службы клуба, вход на матч – бесплатный.

Сейчас в копилке хабаровчан 21 очко, что позволяет им уверенно удерживать лидерство в турнирной таблице. В активе сегодняшнего соперника всего 4 очка, «Волга» располагается на 5 месте командного зачёта.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в День защитника Отечества» команда одержала очередную победу в рамках текущего чемпионата России. В седьмом туре второго этапа турнира «армейцы» встречались на выезде с архангельским «Водником». По ходу встречи хабаровчане уступали хозяевам льда, но в итоге взяли верх с картиной на табло 6:5. До этого, 19 февраля, команда «армейцев» встретилась в арене «Ерофей» с казанским «Динамо» и разгромили соперника со счётом 11:3. Ещё раньше дальневосточники почти всухую обыграли московское «Динамо» — 13:1.