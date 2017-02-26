В Хабаровске по вине неопытного водителя пострадала пешеход

В центре Хабаровска в результате дорожно-транспортного происшествия оказались разбиты три автомобиля, а женщина-пешеход попала в больницу. Авария произошла на перекрёстке улиц Карла Маркса и Дикопольцева.













Как выяснил побывавший на месте происшествия корреспондент РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», Toyota Porte двигалась по центральной улице города в направлении Комсомольской площади, а оппоненты на Toyota Fielder и Mitsubishi Colt — по Дикопольцева в сторону «Платинум Арены». По словам водителей машин, ехавших по второстепенной улице, для них горел зелёный сигнал светофора. Вероятный виновник происшествия — владелец чёрного минивена, вероятно, надеялся проскочить на «красный», однако сказал других участникам ДТП, что просто перепутал педали.













Как рассказали очевидцы происшествия, авария произошла на самом перекрёсте: «Порте» снёс два автомобиля, задел женщину, переходившую проезжую часть, и врезается в мусорную урну на противоположной стороне дороги. Хабаровчанку в срочном порядке бригада скорой помощи доставила в больницу. В автомобилях, ставших участниками ДТП, пострадавших нет.













Предполагаемый виновник аварии, со слов его товарища, за рулём около года, о чём также свидетельствует соответствующий знак на заднем стекле иномарки.