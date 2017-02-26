Хабаровский боец сразится за миллион долларов в Корее

Боец MMA из дальневосточной столицы Эльнур Агаев выиграл Кубок Ил Дархана в Якутске. Спортсмен одержал победу в отборочном поединке и автоматически стал первым в финале — его соперника к бою не допустили врачи. Хабаровчанин завоевал путёвку в финал Road FC и право побороться за миллион долларов.

«В первом поединке нужно было обойти травмы, чтобы спокойно драться дальше. Собой я доволен на твёрдую «тройку» — провёл бой хорошо, но не переоцениваю себя. Теперь предстоит финал в Корее. Там будет серьёзная сетка, но соперники и дата проведения турнира пока неизвестны», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Эльнур Агаев.

Впереди у спортсмена небольшой отдых в Хабаровске, после чего он вновь приступит к тренировкам. Если соревнования за миллиард не совпадут с турниром в дальневосточной столице, то поклонники MMA смогут увидеть Эльнура Агаева в мае в «Платинум Арене».

Участие в турнире в Якутске приняли ещё два хабаровских спортсмена. Герман Берёзкин не прошёл отбор на Road FC, проиграв первый бой, — помешала неверная тактика. А Евгений Bad Boy Рязанов единогласным решением судей выиграл один из главных поединков вечера.

«Турнир прошёл неплохо, было много замечательных боёв и хороших спортсменов. Эльнур Агаев провёл первый бой просто фантастически. Грамотно себя показал в поединке с Павлом Гордеевым из Омска. Переиграл его технически. Президент Якутии остался доволен турниром и сказал, что Кубок станет традиционным и постоянным», — сообщил президент Дальневосточной федерации современного панкратиона Дмитрий Коньков.