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Хабаровские спасатели предотвратили взрыв газовых баллонов с пропаном

Хабаровские спасатели предотвратили взрыв газовых баллонов с пропаном
Они ликвидировали пожар в частной бане
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Хабаровские спасатели предотвратили взрыв газовых баллонов с пропаном. Специалисты ликвидировали пожар в частной бане, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, инцидент произошёл в частном секторе посёлка Молодёжный в Комсомольском районе. Поздно вечером в субботу, 25 февраля, на пульт пожарной охраны поступил звонок. В 20:23 очевидцы сообщили о возгорании бани в частном доме по улице Молодёжной.

Первые пожарные расчеты прибыли  к месту вызова уже через 5 минут. К этому времени огонь охватил деревянную баню из бруса и гараж. Более того, пламя могло перейти на расположенный рядом жилой дом. Гараж, веранда и дом находились под одной двускатной крышей, засыпанной опилками, и огонь подобрался к деревянной обрешётке и стропилам.

В ликвидации пожара приняли участие 18 человек личного состава и 5 единиц техники. На то, чтобы остановить распространение огня по постройкам, специалистам потребовалось семь минут. При этом пожарные расчеты предотвратили взрыв 2 газовых баллонов с пропаном, которые они вынесли с веранды.

Меньше чем через час, а именно в 21:12, спасатели полностью потушили пожар, провели разборку и проливку конструкций. В результате от огня пострадали баня и деревянный гараж, пристроенный к веранде дома, внутри которого находился трактор-фронтальный погрузчик, а также крыша дома и домашние вещи. При этом во время никто не погиб и не пострадал.

Сейчас специалисты занимаются выяснением обстоятельств и причин возгорания.

 
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