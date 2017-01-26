Хабаровский "Амур" отомстил "Медвешчаку" за прошлое поражение

Хабаровская команда «Амур» победой завершила сегодня, 26 января, заключительную домашнюю игру нынешнего чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Тигры» поквитались с хорватским «Медвешчаком» за предыдущее поражение, которое потерпели в начале января этого года в Загребе. Нынешняя встреча закончилась со счётом — 4:2. До этого, как писало РИА «Восток-Медиа», «медведи» уступили владивостокскому «Адмиралу».

Первый период запомнился хоккейным болельщикам единственным голом. В дебюте встречи точным броском в дальнюю «девятку» шайбу забросил защитник «Амура» Ян Коларж — 1:0. После этого зрители наблюдали игру на равных. При этом соперники неоднократно — дважды хабаровчане и трижды хорваты — теряли из-за нарушений игроков в составах команд, но ни разу численное неравенство не сыграло никому на пользу.

Второй период начался с наступления хорватских хоккеистов на ворота «Амура», которое закончилось голом. Воспользовавшись замешательством в обороне, счёт сравнял Самсон Махбод — 1:1. Хозяевам льда удалось снова вырваться вперёд только под занавес временного отрезка: заметно выдохшийся «Медвешчак» не справился с атакующими действиями Антона Крысанова, Яна Коларжа и Игоря Руденкова. Последний отправил шайбу в опустевшие ворота, получив её от Коларжа. Голкипер гостей Сергей Гайдученко не успел защититься клюшкой — 2:1.

Третий период гости начали по той же схеме — забили гол на первых минутах. Его на свой счёт записал Майк Глумак, метнув шайбу под перекладину — 2:2. «Тигры» не сдались, хотя от «усталости» «Медвешяка» не осталось и следа. На 49-й минуте матча хозяевам льда снова улыбнулась удача. Отличился Никита Камалов, который «выстрелил» по воротам издалека и сам же успел на добивание отскочившей от Гайдученко шайбы — 3:2.

На последних минутах «Амур» не упустил шанс реализовать большинство — гол удалось засчитать только после просмотра арбитрами игрового момента — 4:2. Этот счёт стал итоговым во встрече.

Подробный фотообзор смотрите позже на сайте РИА «Восток-Медиа».