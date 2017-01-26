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Хабаровская спортсменка планирует выступать под нейтральным флагом

Хабаровская спортсменка планирует выступать под нейтральным флагом
Екатерина Конева подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций
10 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Хабаровская легкоатлетка Екатерина Конева подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на участие в соревнованиях мирового масштаба в статусе нейтральной спортсменки. По её словам, долгое ожидание на разрешение выступать за Россию выбивает спортсменов из колеи.

«Пока я подала только заявку. Мы уже готовы выступать под нейтральным флагом, потому что другого выбора уже нет — нас не выпускают. Может, хотя бы под нейтральным флагом мы сможем участвовать в международных соревнованиях. Надежда выступить за Россию, конечно, есть, но сколько можно травмировать спортсменов, заставлять их жить в каких-то надеждах и придумывать мотивации. Это всё очень сложно», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Екатерина Конева.   

По словам спортсменки, ответа от Международной ассоциации легкоатлетических федераций можно ждать больше года. Зимой на старты представители России не выйдут — они не прошли вовремя все допинг-тесты.

Помимо Екатерины Коневой заявки на выступление под нейтральным флагом также подали толкатели ядра Максим Афонин и Евгения Соловьёва, бегуны Анна Кукушкина, Анна Щагина, и Алексей Реунков, а также ходок Яна Смердова.

Как писало агентство, только российскую прыгунью в длину Дарью Клишину допустили к участию в Олимпийских играх 2016 года и в других международных соревнованиях в качестве нейтрального атлета. Остальных спортсменов, выступающих за нашу страну, отстранили от соревнований.

 
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