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Власти Хабаровска предпочли новым троллейбусам автобусы на газе

Власти Хабаровска предпочли новым троллейбусам автобусы на газе
Также чиновники планируют расходы на ремонт трамвайных путей
7 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровске в этом году не появится новых троллейбусов. Местные власти предпочли обновлению депо закупить автобусы, работающие на природном газе. Об этом рассказал журналистам исполнительный директор МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Николай Илющенко.

«В программе на 2017 год пока обновления нет. Потому что нас в последние годы немного обновляли, а автобусников — нет. Но мэр города принял решение, что у нас автобусы будут на газомоторном топливе, поэтому на 17-й год формируются бюджетные средства на приобретение, прежде всего, автобусов, работающих на газомоторном топливе», — сообщил он.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», последний раз новый троллейбус привезли в Хабаровск в мае 2016 года. «Тролза», удобная для обычных пассажиров и людей с ограниченными возможностями здоровья, на линию так и не вышла — машина простояла на территории трамвайно-троллейбусного управления, поскольку пришла в момент, когда предприятие проходило процедуру банкротства. Сейчас его передают новой муниципальной компании — МУП «Городской электрический транспорт», поэтому с большой вероятностью горожане скоро увидят этот троллейбус на улицах.

В то же время парк автобусов, работающих на природном газе, постепенно разрастается. Первые из них появились в Хабаровске в апреле 2015-го, осенью прошлого года их было больше двадцати. На закупку новых автобусов власти города хотят потратить примерно 51 миллион рублей. Для их заправки в этом году городская администрация хочет построить станции в разных частях города. Пока что есть единственная, и её мощности вполне хватает, чтобы удовлетворить потребности перевозчиков.

Также, по словам Николая Илющенко, градоначальник изучает предложение транспортников о восстановлении трамвайных путей на маршруте № 1. Он не уточнил сумму, которая потребуется для этого, однако назвал её «значительной», добавив, что деньги тоже будут выделены уже в этом году.

 
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