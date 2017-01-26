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В Хабаровске заработал склад гуманитарной помощи для одиноких мам

В Хабаровске заработал склад гуманитарной помощи для одиноких мам
Получить продукты и вещи могут также беременные, попавшие в сложную ситуацию
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба Хабаровской епархии

Хабаровская епархия запустила проект «Склад гуманитарной помощи». В его рамках оказывают содействие беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и одиноким матерям с малышами до трёх лет.

Склад находится на территории храма святой Елизаветы. В нём есть помещение для хранения продуктов и вещей, выставочный зал с витринами, место для обработки одежды, бывшей в употреблении, а также примерочная.

«В работе с продуктами обязательно соблюдаем санитарные нормы, например, есть специальная одежда, перчатки. На сегодняшний день обустраиваемся. Закупили оборудование, предусмотренное грантом: мебель, стеллажи, компьютер. Оборудуем помещение для обработки вещей, где будет стиральная машина, сушильный шкаф, средства для санитарной обработки. Одновременно и запасы пополняем. Принимаем вещевые, продуктовые, денежные пожертвования — и от простых людей, и от организаций», — рассказала руководитель проекта Юлия Лисицкая.

По информации пресс-службы епархии, за помощью обратились больше 15 человек: беременные и многодетные одинокие матери. Каждой выдают продуктовый набор: мясные, рыбные консервы, крупы, муку, сахар. Также нуждающиеся получают подгузники, детское питание, лекарства. Планируется, что в дальнейшем в корзину включат средства по уходу за малышом, пелёнки, постельное белье, одежду, коляски и игрушки.

«Подход индивидуальный: одна мамочка может обратиться, допустим, за разовой помощью — детской одеждой, а другой требуется постоянная комплексная помощь. Среди обращающихся есть разные категории. Недавно обратилась молодая мама, ещё студентка, сама инвалид, сирота. Ситуация тяжёлая, стараемся помочь чем только можно, берём под патронаж», — отметила Юлия Лисицкая.

Сотрудники «Склада гуманитарной помощи» также помогают женщинам получить консультацию юриста, психолога, специалистов социальной сферы. Для работы привлекают добровольцев, которые сортируют и обрабатывают вещи, фасуют продуктовые наборы. Также в епархии налаживают связь с автопомощниками. Водители доставляют продукты на дом или подвозят участниц проекта до склада.

 
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