В Хабаровске организовали бесплатные тренировки по бегу

Жители дальневосточной столицы начали посещать бесплатные тренировки по бегу. Их организовали городские активисты в манеже Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Занятия не только тренируют мышцы и улучшают работу сердца, но и укрепляют нервную систему человека.

«Всё началось с подготовки к марафону в прошлом году. За месяц-полтора до мероприятия мы организовали бесплатные тренировки для всех желающих на набережной — погода позволяла. А теперь они проходят в манеже ДВГУПС под присмотром профессионального тренера», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» инициатор идеи, руководитель клуба бега «Второе дыхание» Роман Исаченко.

Тренировки с бесплатным входом проходят в манеже ДВГУПС по понедельникам и средам с 20 часов до 21:30. По субботам их можно посетить с 9 до 11 часов.

«Мы обсудили эту идею с активистом города Романом Исаченко и решили поддержать его, рассказать горожанам об этих тренировках. Планируем и дальше работать в этом направлении, чтобы и в других районах города появились подобные бесплатные тренировки», — сообщил главный специалист управления здравоохранения городской администрации Денис Дубина.