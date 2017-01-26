Невнимательная мать из Комсомольска не заметила у ребёнка перелом

В Комсомольске-на-Амуре женщина стала фигуранткой уголовного дела из-за того, что была невнимательна со своим ребёнком. Он упал с лестницы, но мать решила, что травмы незначительные, и не стала звонить в скорую помощь. С переломом бёдер её сын пролежал дома несколько дней.

О случившемся полицейские узнали от медицинского работника, который сообщил, что в местную больницу доставили трёхлетнего ребёнок с переломом бедренной кости. Ситуацию усугубило то, что травму мальчик получил за несколько дней до вызова скорой, и у него появились осложнения.

Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили мать ребёнка. Она рассказала, что у неё нет домофона, и ей пришлось спуститься вниз, чтобы открыть подъездную дверь своей знакомой. Дверь в квартиру она оставила прикрытой. Женщина услышала, что позади неё что-то упало, обернулась и увидела, что её ребенок лежит на лестничной площадке этажом ниже. Женщина осмотрела малыша, но решила, что травмы незначительные, и не посчитала нужным обратиться к врачу. Через несколько дней мальчику стало хуже, и мать вызвала медиков.

Женщина стала фигуранткой уголовного дела. Её подозревают в оставлении сына в опасности. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, вопрос о том, какую меру пресечения изберут невнимательной матери, ещё решается.

За подобное и другие нарушения, которые повторялись систематически, у матери-алкоголички из Ванинского района забрали двоих детей. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», женщина намного более жестоко обращалась со своими отпрысками — регулярно оставляла их без еды, одежды и своевременной медицинской помощи. Осуждённая нигде не работала, злоупотребляла спиртными напитками и с 2014 года состояла на учёте комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ванинского муниципального района.