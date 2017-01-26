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На хабаровской набережной впервые сожгут чучело зимы

На хабаровской набережной впервые сожгут чучело зимы
В этом году Масленицу отметят на новом месте
7 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В краевой столице впервые проведут Масленицу на набережной Амура. У лестницы со стороны улицы Шевченко планируют сжечь чучело зимы, а на площадке у памятника «Чёрный тюльпан» устроить основные развлечения.

«Часть мероприятий пройдёт на территории катка, который используется для игры в хоккей. Там разместятся различные детские аттракционы, игровые площадки. Чучело хотим сжечь на площадке у лестницы со стороны Шевченко. Сейчас решаем этот вопрос с пожарными командами, чтобы всё прошло безопасно, красиво и интересно», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга.

По его словам, горожане положительно отзываются о преображении набережной и проходящих на его территории событиях, поэтому кроме проводов зимы там отпразднуют День защитника Отечества и 8 марта. В этом году Масленичная неделя начнётся 20 февраля и завершится 26 февраля.  

Сейчас набережная не пустует, там начался фестиваль снежных скульптур. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в течение четырёх дней 20 художников из разных городов Дальнего Востока будут создавать работы в тематике «Год экологии». Среди участников — победители российских и международных конкурсов.

 
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