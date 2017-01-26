Новое "трамвайное" предприятие Хабаровска может быть упразднено

Новое муниципальное транспортное предприятие, в эксплуатацию которому переданы последние поступившие в Хабаровск трамваи, может быть в будущем упразднено за ненадобностью. Такое решение исполнительный директор МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Николай Илющенко считаем обоснованным после того, как возглавляемая им организация выйдет из банкротства. Об этом он сообщил журналистам перед выпуском на линию трёх новых трамваев, о чём уже рассказывало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Да, МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» находится в сложном финансовом положении, и мы бы сегодня не смогли приступить к эксплуатации новых вагонов, если бы не было создано новое предприятие. Потому что передавать предприятию, которое находится в стадии банкротства, новые вагоны — это не логично. МУП для того и создан, чтобы в него поступили новые вагоны», — рассказал он.

По словам Николая Илющенко, на сегодняшний день долги МУП «ТТУ» составляют 439 миллионов рублей. Как писало агентство, Арбитражный суд Хабаровского края в июле прошлого года вынес решение о банкротстве «Трамвайно-троллейбусного управления» и «Хабаровского пассажирского автотранспортного предприятия № 1». Причём за время проведения этой процедуры «ТТУ» смогло улучшить своё финансовое положение — предприятие сократило убытки.

«Мы надеемся, что процедура банкротства для МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» закончится положительно. Для этого ряд решений принимается на уровне администрации города, в том числе и по поддержке экономического состояния предприятия. Вероятнее всего, новое предприятие после этого может быть упразднено», — добавил Илющенко.

Также он рассказал, что на его предприятии для выхода из кризиса продолжится оптимизация штата, юристы и экономисты будут и дальше договариваться о мировых соглашениях с теми, кому задолжало «ТТУ», часть имущества организации пойдёт для расчёта с ними.