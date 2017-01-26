Пассажиры рейса Москва — Благовещенск пробудут в Хабаровске весь день

В аэропорту дальневосточной столицы сегодня, 26 января, совершил экстренную посадку рейс № 181 сообщением Москва — Благовещенск. Прибыть в место назначения самолёту помешала погода: в столицу Амурской области пришла сильная метель. Командир экипажа принял решение развернуть воздушное судно и сесть в Хабаровске. В Благовещенске до сих пор продолжает идти ливневый снег.

«В нашем аэропорту приземлился самолёт авиакомпании «Вим-Авиа». Это произошло из-за погоды в аэропорту прибытия. У нашего руководства прошло совещание по этому вопросу. Некоторые пассажиры уже оформили возвраты», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель пресс-службы ОАО «Хабаровский аэропорт» Марина Кравченко.

Из-за плохих погодных условий самолёт должен был приземлиться в Благовещенске в 11:30, но ситуация не изменилась, и пришлось сдвинуть эти сроки. Пассажирам рейса № 181 из Москвы придётся провести сегодняшний день в дальневосточной столице. Вылет воздушного судна из аэропорта Хабаровска запланирован на ночь 27 января. Как сообщил в социальной сети Instagram один из пассажиров Святослав Шевченко, всех людей разместили в одной из местных гостиниц.

«Компания "Вим-авиа", честь им и хвала, разместила наш многострадальный 181-й рейс, не попавший в Благовещенск из-за непогоды, в уютной хабаровской гостинице», — написал на своей странице Святослав Шевченко.