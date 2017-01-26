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Снежные кубы на набережной Хабаровска начали "оживать"

Снежные кубы на набережной Хабаровска начали "оживать"
В городе открылся фестиваль скульптур из хрупкого материала
полчаса назад
Культура | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Фестиваль снежных скульптур «На набережной» открылся в краевой столице. В течение четырёх дней 20 художников из разных городов Дальнего Востока будут создавать работы в тематике «Год экологии». Среди участников — победители российских и международных конкурсов.


 

 

Именитый скульптор из Хабаровска Максим Усенко признался, что давно ждал подобного события в родном городе, поэтому с радостью принял в нём участие. По словам художника, снежные композиции смотрятся более эффектно и объёмно, чем ледяные. Из трёхметровых блоков он планирует создать скульптуру «Общежитие».


 
 

«В Салехарде мы уже делали работы по теме «Год экологии», поэтому для нас это не ново. Без проблем нашли сюжет: Антарктика, каменистый берег без снега, стоит перекошенная с дырками бочка из-под радиоактивных отходов, в ней живёт морской котик, рядом бакланы, с другой стороны краб, пингвины пришли заселяться и ведут беседы с котиками», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Максим Усенко.


 

 

Создавать композицию художнику поможет его напарник Антон Амбросов. Скульпторы решили не делать абстракций, поскольку зрителям ближе реализм. Единственное, что может помешать конкурсантам, — погода. Из-за надвигающегося циклона в городе нет солнца — не так хорошо видно форму. Снега авторы не боятся, он может засыпать лишь мелкие детали. 

 

 

Недавний победитель 31-го международного конкурса ледяных скульптур в Харбине 20-летний Данил Цой не стал раскрывать секретов своей будущей работы — только сообщил, что, как и его коллеги, создаст реалистичную скульптуру. Поможет ему в этом Григорий Храленок.


 

 

«Решил принять участие сразу после конкурса в Китае, потому что пока всё горячо, стамески ещё не затуплены. Особой техники не будет, сделаем всё как обычно. Думаю, что времени для реализации задумки нам хватит», — прокомментировал Данил Цой.


 

 

Конкуренцию в борьбе за победу хабаровчанам составят представители Благовещенска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре. К участию в конкурсе допустили лишь десять команд, однако желающих посостязаться было намного больше.


 

 

«Мы не ожидали такого ажиотажа от скульпторов, от творческих объединений. Желание принять участие в нашем первом конкурсе изъявляли и художники из Китая. Мы договорились, в следующем году скульпторы из Хэйхэ приедут на наш фестиваль, а наши художники отправятся к ним. Это будет творческий обмен, а наш конкурс станет международным. Поставим около 20 блоков», — сообщил организатор фестиваля Евгений Петишев.


 

 

Итоги конкурса подведут 29 января. Жюри оценит технику, пластику исполнения, реализацию идеи, рациональное использование материала. Как писало агентство, победители получат дипломы, кубки и 60 тысяч рублей, обладателям серебра достанется по 50 тысяч. Конкурсантов, занявших третье место, наградят премией в 40 тысяч. Остальным участникам вручат по 15 тысяч рублей. Отдельно выделят скульпторов в номинациях «Особый взгляд» и «Мастерство».


 

 

По словам директора КГУП «Недвижимость» Дениса Кульги, в ведении которого находится набережная, фестиваль «На берегу» сделают традиционным. Также на берегу Амура планируют зимой проводить конкурсы по созданию скульптур изо льда, а летом — из песка.

 
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