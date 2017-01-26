У жителя Вяземского района нашли больше килограмма марихуаны

В Вяземском районе Хабаровского края полицейские нашли у местного жителя крупную партию каннабиса — больше килограмма. Один из пакетов с веществом он выдал правоохранителям добровольно. Теперь парень стал фигурантом уголовного дела.

Злоумышленника обнаружили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Вяземскому району. При обыске в доме подозреваемого он сам отдал стражам правопорядка пакет с запрещённым веществом, но служебно-розыскная собака нашла ещё один свёрток с растительной массой. Экспертиза показала, что это вещество — марихуана. Правоохранители изъяли у парня больше килограмма наркотиков.

Раньше у 27-летнего злоумышленника уже были проблемы с законом. Сейчас он фигурирует в уголовном деле по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемому грозит до 15 лет колонии. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, парня отпустили под подписку о невыезде.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало о похожих случаях. Так, наркоделец из Комсомольска отправится на скамью подсудимых. У него нашли 64 грамма гашишного масла, 206 граммов смолы каннабиса и около 15 килограммов марихуаны. Следователи доказали, что обвиняемый сбывал и хранил наркотики в значительном и крупном размерах. Другой комсомольчанин вырастил на своём дачном участке больше 12 килограммов марихуаны. Он рассказал полицейским, что планировал использовать их для личного употребления.