Хабаровчанин Павел Иванов признался в убийстве своих родственниц

В дальневосточной столице заключили под стражу местного жителя, которого подозревают в убийстве своей семьи. О такой мере пресечения ходатайствовали сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю. Как сообщает пресс-служба ведомства, злоумышленник уже дал признательные показания. По предварительным данным, причиной смерти всех пострадавших могло стать удушение, но точно это установят после судебно-медицинских экспертиз.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в доме по улице Карельской в ночь на 24 января произошёл пожар. Спасатели не могли сразу подъехать к месту происшествия, потому что дорогу им перегородил горящий микроавтобус главы семейства. Позже огнеборцы нашли тела четырёх человек: женщины 1983 года рождения, двух её дочерей 2014 и 2015 года рождения, а также 83-летней женщины. По последним данным краевого Следкома, на телах двух погибших обнаружили ранения колюще-режущими предметами.

В городе прошёл брифинг, на котором представители краевого Следкома рассказали всё, что им известно об убийстве четырёх хабаровчанок и о главном подозреваемом — главе семейства Павле Иванове. По словам соседей, у мужчины были конфликты с ними из-за того, что их участки подтапливались. Предварительно сообщается, что у мужчины были проблемы с алкоголем. Подозреваемого характеризуют по-разному, но часто говорят о том, что он очень сильно любил свою семью.

Павла Иванова поймали в этот же день — в том же микрорайоне, где произошёл пожар. Злоумышленник был в неадекватном состоянии, не мог внятно объяснить, что произошло, его одежда сильно пахла гарью. Многие хабаровчане считают, что мужчина прикидывается сумасшедшим, чтобы избежать наказания.