На набережной в Хабаровске сварят уху в рекордном котле

Ёмкость для супа по губернаторскому рецепту станет самой большой на Дальнем Востоке

В дальневосточной столице на набережной Амура 24-25 июня впервые пройдёт фестиваль «Наш выбор 27». В его рамках производители продуктов питания, использующие местный знак качества, а также представители ресторанов и кафе презентуют свою продукцию и проведут мастер-классы. Центральным событием фестиваля станет приготовление ухи по особому рецепту от губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

Как писало РИА «Восток-Медиа», впервые такой суп глава региона приготовил для участников и гостей Восточного экономического форума во Владивостоке. Для хабаровской ухи уже подготовили большой котёл, по размерам в два раза больше приморского — диаметром 175 сантиметров и высотой 122 сантиметра. Его объём — 2300 литров.

«Мы рассчитываем, что попробовать уху смогут несколько тысяч граждан, поэтому мы начали консультироваться с представителями Книги рекордов России. Возможно, что это будет особый рекорд», — отметил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Крецу.

Уху сварят на дровах, материал для растопки костра также будет местным. Готовить суп будут лучшие повара ресторанов краевой столицы. Для них уже составили технологическую карту, специалисты начали её изучать. Для приготовления губернаторский ухи нужно будет задействовать минимум четверых человек.

«Перед нами сейчас стоят две задачи — изготовить самый большой на Дальнем Востоке котёл и сделать всё, чтобы продукты были качественными, поэтому технология приготовления ухи должна быть на высшем уровне. Сложность в том, что данная ёмкость большая, мы не можем взять технологическую карту на пять литров и умножить всё на 200. Сейчас технологи работают над вычислением нужных пропорций всех ингредиентов», — рассказал председатель Ассоциации рестораторов Хабаровского края Алексей Веретенников.





Котёл делают из нержавеющей стали, изготовителям осталось его отшлифовать, покрыть защитным материалом и обжечь. После этого рестораторы изготовят лестницы, чтобы повара могли подобраться к ёмкости. Её стилизуют, сделают необычной, для этого используют металл, дерево и цепи. Для самого большого котла подготовят и самую большую ложку.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что проект Хабаровского края «Наш выбор 27» положительно оценила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая познакомилась с ним в рамках дискуссионной площадки «Качество государства» во время XVI съезда «Единой России». Депутат отметила, что это успешный опыт, которым регионы обязательно должны делиться.

Агентство также сообщало, что право использовать продуктовый бренд региона в конце 2016 года получили первые восемь предприятий, которые прошли проверку качества. В их числе: ОАО «Комбинат детского питания «Молочный край», ОАО «Птицефабрика «Комсомольская», ОАО «Племптицезавод «Хабаровский», ООО «ДВ-Ареал», ООО «Мясное дело», ООО «Мерилен» и ООО «Мостовик плюс».