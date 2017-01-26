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В Хабаровске на линию вышли три новых трамвая

В Хабаровске на линию вышли три новых трамвая
На сегодняшний день их парк обновился почти наполовину
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровске сегодня, 26 января, на линию вышли три новых трамвая. Из депо они отправились по первому маршруту — до железнодорожного вокзала и далее к Химфармзаводу. В дальнейшем вагоны будут работать в разных направлениях, в том числе ходить в Северный микрорайон.

 

 

 

 

«Это серия ранее закупаемых трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода. Практика их приобретения идёт с 2010 года. Вагоны этого модельного ряда комфортабельные, низкопольные, тёплые — это отмечают, прежде всего, жители Хабаровска», — поделился исполнительный директор МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Николай Илющенко.


 

 

 

 

Приобретение одного вагона обошлось городской казне в 16,6 миллиона рублей. Его выпускная цена выше на 8 миллионов, но разницу заводу возмещает федеральный бюджет. Всего по хабаровским рельсам «бегает» 16 трамваев этого модельного ряда. Они могут развивать скорость до 70 километров в час. Правда, средняя скорость, с учётом остановок для посадки и высадки пассажиров и на светофорах сводится к 15 километрам в час.


 

 

 

 

«На сегодняшний день, благодаря бюджету города, мы обновили парк практически на 50 процентов. К имеющимся 16-ти нужно добавить ещё 11 вагонов, которые были закуплены в Санкт-Петербурге к 150-летию Хабаровска — итого 27. Всего на линии выходит 41 вагон», — добавил Николай Илющенко.


 

 

 

 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», два новых трамвая модели 71-623-02 (КТМ-23) доставили в дальневосточную столицу в конце декабря 2016 года, третий вагон пришёл в Хабаровск в первых числах января.

Больше фото — в группе редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

 
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