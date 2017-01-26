Комсомольские школьники подкармливают птиц в крещенские морозы

Помощь зимующим птицам стала доброй традицией для комсомольчан. В этом году импровизированные «столовые» для пернатых, которые мёрзнут в холодные январские дни, наполняют ученики школы № 32. Вместе со своими педагогами комсомольские школьники участвуют в акции «Покормите зимующих птиц».





Экологические уроки, посвящённые жизни пернатых в холодное время года, сотрудники заповедника «Комсомольский» проводят с ноября до весны — пока не начнёт таять снег. В этом им помогает познавательно-игровая программа «Зимующие птицы», которая знакомит ребят с видами крылатых, остающихся на зиму в родных краях, и позволяет послушать «голос» каждой из них. Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Приамурье», отдельное внимание в презентации уделяют созданию и обустройству птичьих кормушек.





«Зима для птиц страшна не холодом, а голодом, — рассказала ребятам Юлия Шевцова, методист отдела экологического просвещения Комсомольского заповедника. — Если птица получит достаточно питания, она сумеет выдержать сильные морозы. Однако многие птицы не смогут пережить холодное время года без помощи людей».





Постройка кормушки — это не единовременный жест доброй воли. Птичьи «столовые» необходимо регулярно чистить и добавлять в них еду. Самый лучший корм для зимующих пернатых — это крошки белого хлеба, семечки подсолнечника, сало и картофель.





Педагоги дополнительного образования школы № 32 Марина Колягина и Елена Дмитриева с большой ответственностью подходят к организации кормушек для птиц. Со своими учениками они уже несколько лет изготавливают и вывешивают домики на территории школы, а также в природном дендрарии «Силинский лес». О подопечных не забывают: сотрудники заповедника регулярно получают корм для птичьих «столовых». Ученики взрослеют, подрастает новая «смена», но, благодаря стараниям педагогов, добрая традиция помощи зимующим птицам продолжается.