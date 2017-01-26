Следком проверит причину смерти хабаровчанина в сгоревшем доме

В дальневосточной столице следователи начали проверку по факту смерти 34-летнего мужчины во время пожара. Стражи правопорядка выяснят, что именно произошло в сгоревшем доме и что стало причиной происшествия.

По предварительной информации, днём 23 января мужчина распивал алкоголь в гостях у своих родственников. Потом он вернулся к себе домой в двухэтажный барак в Индустриальном районе и продолжил употреблять спиртное со своей сожительницей. Затем они уснули, а вечером женщина проснулась из-за того, что начался пожар. Пострадавшую доставили в больницу, а в здании нашли тело мужчины. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, погибший отравился продуктами горения.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», пожар произошёл в двухэтажном доме по улице Глинной 23 января. Когда огнеборцы прибыли на место, в здании горело несколько квартир. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС вытащили из здания пятерых человек. Ещё десять жильцов смогли самостоятельно покинуть помещения. Локализовать возгорание удалось только через два часа. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с электроприбором. Прокуратура контролирует, чтобы никто из погорельцев не остался без жилья, а также — чтобы всем выплатили компенсацию.