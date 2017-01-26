В Хабаровском крае танкисты и пехотинцы постреляли в "диверсантов"

В Хабаровском крае танкисты и пехота Восточного военного округа отработали действия в случае атаки диверсионных групп. Они совершили марш комбинированным способом в район общевойскового полигона, где у них прошли боевые стрельбы из штатного вооружения и военной техники.

«Экипажи танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 в ходе совершения 50-километрового марша отразили атаки обнаруженных с воздуха беспилотными летательными аппаратами диверсионных групп условного противника, а также преодолели участки условно заражённой местности», — сообщили в пресс-службе ВВО.

По информации «Интерфакса», военнослужащие разбили полевой лагерь, решили вопросы маскировки техники, а затем вывели её из укрытия и сходу атаковали условного противника. Они поразили больше 50 радиоуправляемых мишеней при помощи осколочно-фугасных и бронебойных боеприпасов. Тактические учения с боевой стрельбой провели в подразделении в рамках проверки боевой готовности мотострелкового соединения. В них поупражнялись больше 500 военнослужащих, задействовали около 100 единиц боевой и специальной техники.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о том, что в учебном центре, дислоцированном в регионе, началась подготовка младших сержантов танковых войск Восточного военного округа на специальной технике. Теперь они отрабатывают свои действия на специальном тренажёре, который позволяет экономить топливо и боеприпасы.