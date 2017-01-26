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В Хабаровске подросток стащил из чужой машины четыре мобильника

В Хабаровске подросток стащил из чужой машины четыре мобильника
Два из них 14-летний школьник успел продать до того, как его нашли полицейские
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице 14-летнего школьника подозревают в краже. Из машины местного автолюбителя злоумышленник похитил четыре мобильных телефона, два из которых успел продать.

В дежурную часть обратился за помощью горожанин, который рассказал, что из его транспортного средства кто-то похитил гаджеты общей стоимостью в 40 тысяч рублей. Кража произошла на парковке возле одного из торговых комплексов в Железнодорожном районе. Стражи правопорядка выяснили, что заявитель вышел из автомобиля, чтобы сделать покупку, и не заблокировал дверь. Нескольких минут, пока он отсутствовал, хватило злоумышленнику, чтобы присвоить себе мобильники.

Полицейские задержали подозреваемого — 14-летнего подростка. Он дал признательные показания. У юного злоумышленника изъяли два гаджета, которые он ещё не продал. Ребёнок раньше не попадал в поле зрения правоохранителей и не состоит на профилактическом учёте. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, фигуранта отпустили под подписку о невыезде. Стражи правопорядка проверяют, не совершал ли подросток нечто подобное раньше.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» неоднократно писало о похищениях, которые совершали подростки. Так, в Комсомольске 16-летнего парня задержали по подозрению в угоне автомобиля. На допросе несовершеннолетний признался, что взламывал машины и катался по улицам города, а также похищал из салонов имущество. А в дальневосточной столице 17-летний подросток обчистил чужую машину, чтобы развлечься. Ночью он разбил в автомобиле окно и вытащил из салона оборудование на 150 тысяч рублей.

 
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