Больше 500 семей Хабаровского края получат деньги на квартиры

В Хабаровском крае в этом году господдержку молодым семьям увеличили на 25 %. Между ними на компенсацию части затрат по покупке жилья на первичном и вторичном рынках распределят около 350 миллионов рублей. Также регион получил 139 миллионов из федерального бюджета — эти деньги достанутся только тем, кто собирается приобрести квартиры на вторичном рынке.

«Мы планируем, что всего в этом году около 570 заявителей смогут воспользоваться государственной поддержкой. Средняя выплата для семьи из трёх человек составит около одного миллиона рублей. Улучшить свои жилищные условия с помощью господдержки смогут семьи, в которых обоим супругам не исполнилось 36 лет. Это одно из главных условий программы», — отметила начальник отдела государственной поддержки граждан Ольга Остапенко.

По её словам, приём документов начнётся уже в первом квартале этого года. Как сообщает пресс-служба правительства края, с 7 февраля по 7 марта бумаги смогут подать комсомольчане, которым сначала нужно наведаться в городскую администрацию. В апреле-мае документы начнут принимать в дальневосточной столице специалисты регионального Минстроя.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году регион остался без субсидии из федерального бюджета на поддержку молодым семьям. Вместе с ним в перечень не попали Якутия и Еврейская автономия. В новых домах простаивает больше 800 квартир, которые горожане не могут себе позволить из-за слишком высокой стоимости квадратного метра.